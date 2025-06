"Astrid": Kritik zum ZDF-Biopic über Astrid Lindgren und ihre Inspiration für Pippi Langstrumpf mit Alba August in der Hauptrolle

"Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf" – auf so einen Namen muss man erst einmal kommen. Und mit ihm dieses Mädchen erfinden, das Kinder in aller Welt begeisterte wie kein zweites aus der Jugendliteratur. "Pippi Langstrumpf" war der Debütroman von Astrid Lindgren. Er wurde in 70 Sprachen übersetzt, die Filme mit Inger Nilsson in der Hauptrolle begeistern bis heute Millionen Menschen in aller Welt. Schlicht "Astrid" heißt die filmische Biografie der Regisseurin und Autorin Pernille Fischer Christensen, die nun im Rahmen des 3sat-Thementags "Midsommar" neben zahlreichen Dokumentationen wiederholt wird. Es geht um die Jugendjahre der Astrid Ericsson.