Überraschende Verkündung von Mutter Katja: "Die Wilden Hühner"-Star Paula Riemann erwartet ihr erstes Kind

Katja Riemann ist eine der berühmtesten deutschen Schauspielerinnen. Ihre Rollen unter anderem in der TV-Serie "Regina auf den Stufen", im Film "Bandits" oder auch in der "Fack ju Göthe"-Reihe machten sie bundesweit bekannt. Aktuell kehrt die 61-Jährige allerdings zu ihren Wurzeln zurück – und arbeitet im Theater erstmals so richtig mit ihrer Tochter Paula Riemann zusammen, die ebenfalls als Schauspielerin ("Die Wilden Hühner") und Filmemacherin aktiv ist. Bezüglich ihres Sprösslings hat die stolze Mutter nun eine besondere Verkündung gemacht.

Dass ihre Tochter, die bei dem Stück Regie führt, aus einer anderen Generation kommt, merke Katja Riemann bei der Zusammenarbeit schon. Doch "auf das, war wir schreiben, da schauen wir beide aus den verschiedenen Sozialisierungen heraus gleich auf das Thema", so die Mutter, die kurz darauf eine weitere besondere Neuigkeit preisgibt: "Es gibt noch eine dritte Generation in dieser Produktion – meine Tochter ist nämlich schwanger."

Das wusste bislang noch niemand: Katja Riemann wird Oma! "Oh, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch", ist auch Korbinian Frenzel überrascht und freut sich für die 61-Jährige. "Ausgerechneter Geburtstermin aber nicht am Tag der Uraufführung? Das wäre natürlich was", scherzt der Moderator, bekommt von der Schauspielerin aber nur ein Lachen als Reaktion. Im wievielten Monat Paula Riemann inzwischen schwanger ist, bleibt also vorerst noch geheim. Die Premiere von "DI•VI•SI•ON" soll jedenfalls am 7. Juli im Renaissance-Theater in Berlin steigen.