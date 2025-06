"Tatort Dortmund": Deshalb gab's den Riesen Quotenflop beim ARD-Krimi

Der "Tatort" ist eines der erfolgreichsten deutschen TV-Phänomene. Dabei ist es noch nicht einmal ausschlaggebend, welches Team aus welcher Stadt ermittelt: Die Marke zieht. Montags sorgen die Fälle der für gewöhnlich sonntags ausgestrahlten Folgen in Spielfilmlänge oft für Gesprächsstoff am Arbeitsplatz und sonst wo.

Wenn es um "Feuer" geht, den letzten "Tatort" aus Dortmund rund um das Ermittler-Duo Peter Faber (Jörg Hartmann) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger), werden diesmal aber wenige mitreden können. Denn die Folge, in der Rosa Herzog verdeckt in einem Frauenhaus ermitteln musste, zog außergewöhnlich wenige Zuschauer an. Der Quoten-Flop kann allerdings nicht wirklich als überraschend bezeichnet werden – zumindest hätte man damit rechnen können.