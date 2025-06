Til Schweiger platzt vor Stolz: Das sagt er zum Schwestern-Duell bei "Schlag den Star"

Am vergangenen Samstag traten Lilli (26) und Luna Schweiger (28) bei der Spielshow „Schlag den Star“ in einem packenden Duell gegen Shania (20) und Davina Geiss (22) an. Leider verloren die beiden gegen die Kinder von Carmen und Robert Geiss. Doch einer war trotzdem mächtig stolz auf seinen Nachwuchs…

Papa Til Schweiger platzt vor Stolz Während sich Lilli und Luna Schweiger mit den Geiss-Schwestern duellierten, durfte natürlich einer nicht fehlen- und das war Papa Til Schweiger. Er ist dazu extra von Mallorca nach Köln geflogen, um seine Töchter gemeinsam mit seiner Ex-Frau Dana Schweiger zu unterstützen. Von der Leistung seiner Kinder zeigte sich der Schauspieler sichtlich beeindruckt, wie er in einem RTL-Interview verriet: „Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Töchter- auch wenn es am Ende nicht ganz zum Sieg gereicht hat, aber die Geissens waren wahnsinnig sympathisch und wir- Lilli, Luna, Dana und ich – haben ihnen den Sieg von Herzen gegönnt.“

Lilli und Luna legen vor Zu Beginn des langen Spieleabends punkteten Lilli und Luna vor allem in den ersten Spielen und bewiesen, dass sie als Schwesternduo ein starkes Team abgeben. Gerade beim Hüpf-Fußball konnten sie mit einem knappen 3:2 Sieg solide Punkte einfahren. Während die beiden also in den ersten Spielen gewinnen konnten, legten die Geiss-Schwestern in den letzten Spielen mit Köpfchen und Nervenstärke nach- und konnten so die Show für sich entscheiden.

Shania und Davina holen sich den Sieg So konnten die Geiss-Schwestern durch ihre Aufholjagd am Ende nicht nur die Show für sich entscheiden, sondern sich auch über 100.000 Euro freuen. Während bei den Schweiger-Schwestern sowohl Vater Til als auch Mutter Dana im Publikum saßen, kam Robert Geiss ohne seine Frau Carmen zur Show, dafür aber mit Schwester Martina. Wo war Carmen Geiss in der Zwischenzeit? Ehemann Robert antwortete auf die Frage gewohnt lässig: „Einer muss ja heute noch arbeiten, deshalb habe ich Carmen zum Arbeiten geschickt.“ Am Ende war auch Papa Geiss ebenso wie Til Schweiger mächtig stolz auf Shania und Davina, wie er auf Instagram bekanntgab: „Ich bin sehr stolz auf meine Kinder.“