Mit Kult-Szene und Humor: Aubrey Anderson-Emmons outet sich auf TikTok

Es ist Pride-Month und wie jedes Jahr im Juni gehen queere Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße, um ihre Community zu feiern und für ihre Rechte und gegen Diskriminierung zu demonstrieren. Schon in der Vergangenheit haben zahlreiche Stars den Monat genutzt, um sich öffentlich zu outen – so nun auch Schauspielerin Aubrey Anderson-Emmons.

Bill Kaulitz, Frontmann von Tokio Hotel, spricht in einem Podcast über seine Entwicklung vom geheimnisvollen Star zum offenen Buch, insbesondere in Bezug auf seine Homosexualität.

In der Szene sitzt Aubrey als Lily mit ihren beiden Serien-Papas sowie Gloria (Sofía Vergara), der Frau ihres Großvaters, in einem Restaurant. Gloria erklärt ihr: "Du bist vietnamesisch." Darauf antwortet das Mädchen "Nein, bin ich nicht, ich bin homosexuell, ich bin homosexuell!" Die erwachsenen Aubrey legt das Audio der Szene über ein Selfie-Video und schreibt dazu: "Leute machen immer noch Witze, darüber, dass ich homosexuell bin, wenn ich es doch tatsächlich bin (ich bin bi)".

Ihre Fans freuen sich für sie. "Sie ist einfach so krass, wie sie sich mit diesem Audio outet", schreibt eine Person unter dem Video. "Aubrey wusste schon in jungen Jahren, wer sie ist", kommentiert ein anderer Fan. Natürlich lassen es sich einige nicht nehmen, mit einer "Modern Family"-Referenz zu antworten: "Schatz, du bist nur verwirrt. Oh mein Gott, was stimmt nicht mit mir?" In der Serie sagt Mitch diesen Satz zu Aubreys Charakter Lily, als sie sich als homosexuell bezeichnet.