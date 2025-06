Jan Hofer im Unterhaltungsprogramm: Seine Kochkünste bei SAT.1-Kochshow "Promi Taste"

Er wechselte von der ARD zu RTL, ehe er sich aus dem Nachrichtenbusiness verabschiedete. Nach Teilnahmen an "Let's Dance" und "Die Verräter" steht Jan Hofer nun erneut für ein Unterhaltungsformat vor der Kamera: den SAT.1-Kochwettbewerb "The Taste".

Jan Hofer will seine Kochkünste unter Beweis stellen. Der einstige Nachrichtensprecher zählt zu den Kandidaten des Promi-Ablegers der SAT.1-Kochshow "The Taste". Wie der Sender am Dienstag bekannt gab, werden Hofer und elf weitere Stars in der neuen Show namens "Promi Taste" antreten.