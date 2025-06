Andrea Kiewel wegen Israel-Konflikt blockiert – Rückkehr ungewiss

Eigentlich war alles anders geplant. Am Sonntag, dem 15. Juni wollten die Zuschauer und Andrea 'Kiwi' Kiewel ihr 25-jähriges Jubiläum als ZDF-"Fernsehgarten"-Moderatorin feiern. Aufgrund des israelischen Angriffs auf militärische Ziele und Atomanlagen im Iran und dem Gegenschlag des Mullah-Regimes wurde der Luftraum über Isareal gesperrt. Somit konnte Andrea Kiewel nicht aus ihrem Wohnort in Tel-Aviv für die TV-Show anreisen. Die Sorgen um die beliebte Moderatorin sind groß. Wird die 60-Jährige bei der nächsten Ausgabe des ZDF-"Fernsehgartens" wieder vor der Kamera stehen?

Sorge um die ZDF-"Fernsehgarten"-Moderatorin Marianne Rosenberg, Katja Ebstein, Tom Gaebel und weitere Stars wollten am vergangenen Sonntag mit Andrea Kiewel eine neue Ausgabe des ZDF-"Fernsehgarten" zelebrieren. Die Nachricht, dass die Moderatorin nicht durch ihre Sendung führen kann, kam für alle überraschend. Schnell musste Ersatz für die Live-Sendung gefunden werden. Kurzfristig übernahmen „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi und Lutz van der Horst die Moderation. „Andrea Kiewel ist nicht da, denn von dem Ort, an dem Andrea Kiewel lebt, ist es nicht möglich, momentan hier herzukommen“, erklärte Llambi die Situation. Empfangen wurden die beiden mit einem langanhaltenden Applaus der Zuschauer. Doch die Gedanken bei vielen Fans waren bei Andrea Kiewel. Wie geht es der Partnerin eines israelischen Soldaten? Und wird die 60-Jährige am nächsten Sonntag vor Ort sein können?

Andrea Kiewels Leben in Israel "Als ich 2017 mit meinem jüngsten Sohn nach Israel gekommen bin, habe ich hier mein Herz in die Erde gepflanzt", erklärte die gebürtige Berlinerin. Doch einfach ist das Leben in dem konfliktbehaftetem Land nicht. Ihr Partner ist ein Elite-Soldat. „Ich habe jeden Tag Angst um ihn", gestand die Moderatorin in einem Interview mit "t-online". Mittlerweile ist Andrea Kiewel das Leben zwischen Luftschutzbunker und Warnsirenen gewöhnt. Für gewöhnlich pendelt die 60-Jährige zwischen ihrer Wahlheimat und Deutschland, um jeden Sonntag im Sommer für den "Fernsehgarten" vor der Kamera zu stehen. Doch dieses Mal wurde der Luftraum über Israel gesperrt und Andrea Kiewel sitzt in Tel-Aviv fest.

Wann kommt Andrea Kiewel zurück? „Wir haben mit Kiwi telefoniert, heute noch. Das Wichtigste ist, ihr geht es soweit gut. Sie ist wahnsinnig traurig, dass sie heute nicht hier sein kann. Man merkt das auch am Team, das ist auch sehr traurig“, berichtete Lutz van der Horst. Die Zuschauer zeigten sich nach der Fernsehgarten-Ausgabe begeistert vom Ersatz-Moderatoren-Duo. Dennoch ist die Sorge um Andrea Kiewel groß. Ob sie am kommenden Sonntag, dem 22. Juni wieder Gastgeberin ihrer Show sein kann, ist derzeit noch unklar. Die Moderatorin hat sich seitdem offiziell nicht weiter zu dem Thema geäußert. Bleibt abzuwarten, wie sich die Lage in Israel in den nächsten Tagen entwickelt.