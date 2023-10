Überraschende BR-Programmhighlights 2024

Weitere Neuproduktionen sollen explizit ein junges Publikum ansprechen: Die sechsteilige Mystery-Thrillerserie "Schnee" erzählt von einem verzweifelten Paar (Robert Stadlober und Brigitte Hobmeier), das in den Bergen nach seiner verschwundenen Tochter sucht. In der ARD Mediathek steht die Serie ab 22. November bereit. Die lineare Ausstrahlung ist am Mittwoch, 29. November, und am Freitag, 1. Dezember, jeweils ab 20.15 Uhr im Ersten geplant.

"School of Champions" ist der Titel eines achtteiligen Coming-of-Age-Dramas mit dem Münchner "Tatort"-Star Ferdinand Hofer, in dem der erbitterte Aufstiegskampf in einem Elite-Ski-Internat im Zentrum steht. Neue Wege der Serienerzählung testet der BR mit "Friedefeld": Die Animationsserie im Stil von "Futurama" erzählt von den Familienneurosen dreier Halbgeschwister in einer mittelgroßen bayerischen Stadt. Bereits am kommenden Freitag, 27. Oktober, startet zudem die Serie "Himmel, Herrgott, Sakrament" von Franz Xaver Bogner um 20.15 Uhr im BR Fernsehen.