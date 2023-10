Jada Pinkett Smith verrät pikantes Detail zur Oscar-Ohrfeige von Will Smith

Es war ein riesiger Skandal, als Will Smith bei den Oscars im letzten Jahr Chris Rock eine Ohrfeige verpasste, nachdem dieser einen Witz über seine Frau gemacht hatte. Nun hat sich Jada Pinkett Smith in ihrem neuen Buch zu dem Vorfall geäußert.

Tief verbunden trotz Trennung

Die Trennung machte die 52-Jährige in ihrem Buch "Worthy" (Erscheinungsdatum: 17. Oktober) öffentlich, wie das "People"-Magazin berichtet. Im Kapitel "The Holy Joke, the Holy Slap, and Holy Lessons" schildert sie ihre Sichtweise auf die Oscar-Ohrfeige. Zunächst habe sie gedacht, es sei "ein Sketch". "Erst als Will Chris von seinem Sitz aus anschreit, wird mir der Ernst der Lage klar – und nein, das war kein Sketch", schreibt die 52-Jährige.