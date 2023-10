Brad Pitt ist sich sicher: "Jeder ist zu jedem Zeitpunkt ersetzbar"

"Bin stolz und froh, dass ich so lange schon dabei sein darf"

Im Film schlüpft er an der Seite von Margot Robbie in die Rolle des alten Filmstars Jack Conrad, der im Hollywood der 20er-Jahre den Übergang von der Stummfilm-Ära zum Ton nicht erfolgreich überlebt. Dabei fiel es dem 59-Jährigen schwer, sich mit der Rolle zu identifizieren: "Ich muss zugeben, dass ich zuvor nicht viel über die Stummfilm-Ära wusste", gesteht er im Interview: "Erst durch die Arbeit am Set habe ich Gefallen an dem Film-Genre gefunden. Es hat mich sehr überrascht, wie viele Existenzen damals auf der Strecke blieben."