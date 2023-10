"Terminator: Dark Fate": TV-Kritik zum sechsten Film der "Terminator"-Reihe

Heute Abend kommt der "Terminator" zurück. Damit knüpft der Film direkt an "Terminator 2" an, James Camerons Meisterwerk aus dem Jahr 1991.

Terminator: Dark Fate Science-Fiction • 30.10.2023 • 22:15 Uhr

Gleich zu Beginn von "Terminator: Dark Fate" (2019) sieht man ein Video von Sarah Connor, das man bereits aus "Terminator 2" kennt. Es zeigt sie im Gespräch mit einem Psychiater, der ihre Geschichte vom kommenden Ende der Welt für Wahnsinn hält. Aber Sarah Connor hatte recht – und sie hat den Tag der Abrechnung verhindert. Die düstere Zukunft, in der die Maschinen den Menschen den Garaus machen, ist nie gekommen. Aber die Menschen haben nichts dazugelernt. Denn die Zukunft ist im sechsten Film der "Terminator"-Reihe, den das ZDF als Wiederholung zeigt, nicht weniger düster als jene, die Sarah Connor zu verhindern versuchte.

Ist der Film ein Flopp? Im Jahr 2020 taucht ein Terminator aus der Zukunft des Jahres 2042 auf. Er ist hinter der Mexikanerin Dani (Natalia Reyes) her, während die ebenfalls aus der Zukunft stammende Soldatin Grace (Mackenzie Davis), die dank technischer Modifizierungen stärker als ein Mensch ist, sie beschützen soll. Mittendrin: Sarah Connor (Linda Hamilton), von der Grace noch nie im Leben gehört hat, die aber seit Jahr und Tag Terminators jagt und den beiden Frauen nun hilft.

"Terminator: Dark Fate" knüpft inhaltlich direkt an "Terminator 2" an, James Camerons Meisterwerk aus dem Jahr 1991. Die Filme, die in den Jahren danach produziert wurde, ignoriert "Dark Fate". Cameron hat den Film produziert und am Drehbuch mitgeschrieben, die Regie aber in die Hände von Tim Miller ("Deadpool") gelegt. "Dark Fate", sagte Cameron einmal, sei der letzte Film der Reihe; später dann erklärte er, er sei der Ausgangspunkt einer neuen Trilogie. Wirtschaftlich floppte "Dark Fate" allerdings, möglicherweise ist die große Zeit dieses Franchises vorbei.

Action auf ganz hohem Niveau Dabei mischt der Film die Karten neu. Zwar erzählt "Dark Fate" im Kern die altbekannte Geschichte von einem Terminator, der auf der Erde sein Opfer jagt, und einem Krieger aus der Zukunft, der diese Person schützen muss. Aber die Umstände haben sich geändert. Alles, was bisher als sicher galt, ist es nun nicht mehr und mit diesem Umstand spielt der Film gekonnt. In "Dark Fate" ist der Arnold Schwarzenegger noch dabei, auch wenn seine Figur erst zur Hälfte des Films in Erscheinung tritt, aber durch die Veränderungen der Parameter ist er zugleich auch der Letzte seiner Art.

"Terminator: Dark Fate" bietet Action auf ganz hohem Niveau, fast von der ersten Minute an. Schnell werden die Figuren eingeführt und dann immer in Bewegung gehalten – die Welt des Jahres 2020 ist eine gänzlich andere, in der die Technologie um uns herum ein Verstecken fast unmöglich macht. Die Art, wie die Action inszeniert ist, erinnert an James Cameron; Regisseur Tim Miller bringt aber seinen eigenen, frenetischen Stil ein und sorgt für einige Szenen mit echtem Wow-Faktor.

Der Terminator wird dabei neu erfunden. Gabriel Luna ("Agents of S.H.I.E.L.D.") ist ein asketischer, durchtrainierter Typ, nicht unähnlich Robert Patrick in "Terminator 2". Auch seine Terminator-Form erinnert an diesen Film. Aber er besteht nicht nur aus flüssigem Metall, in ihm steckt auch ein loslösbares Endoskelett, wie man es aus den bisherigen Filmen kennt – nur in modifizierter Form. Das erlaubt eine ganz andere Art von Action, weil die fliehenden Helden in Schlüsselmomenten nicht nur einem, sondern zwei Angreifern gegenüberstehen.

Arnold Schwarzenegger liefert eine furiose Abschiedsvorstellung mit einem Terminator ab, der anders und doch vertraut ist. Und Mackenzie Davis reißt gerade in Actionszenen den Film an sich. Die aus der Serie "Halt and Catch Fire" bekannte Schauspielerin empfiehlt sich hier ganz klar für Größeres.

"Terminator: Dark Fate" hat die Herausforderung gemeistert, einerseits alte Recken noch einmal zu feiern, andererseits alles für die nächste Generation vorzubereiten. Doch ob die jemals kommt, ist angesichts des mäßigen finanziellen Abschneidens fraglich. Wobei Regisseur James Cameron dem Vernehmen nach an einem weiteren Film arbeitet. Arnold Schwarzenegger wird dann, das hat er unmissverständlich mitgeteilt, nicht mehr dabei sein.

