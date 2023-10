Moulin Rouge-Star Sophie Berner: "Das ist es, was mich erfüllt"

Sophie Berner: Grundsätzlich ist es natürlich so, dass man für diesen Beruf im Musical und speziell für meine Rolle körperlich, geistig und stimmlich sehr fit sein muss. Man achtet deshalb immer darauf, Sport zu machen. Ich persönlich gehe zum Beispiel joggen und mache Yoga. Ein paar Stunden vor jeder Vorstellung singe ich mich ordentlich ein, um wirklich die Stimme in Gang zu kriegen. Nach jeder und auch vor fast jeder Aufführung inhaliere ich zusätzlich. Das sind die Grunddinge, die man machen muss, um so eine Rolle langfristig spielen zu können.

Das ist weniger eine bewusste Entscheidung und mehr ein innerer Drang. Ich liebe meine Arbeit einfach so sehr, dass ich auch alles, was nicht so angenehm ist an diesem Beruf, dafür in Kauf nehme, weil es mir so viel Spaß macht. Wenn man auf der Bühne steht und diese Rolle spielen kann, lässt es alles andere klein wirken. Das ist es, was mich erfüllt.