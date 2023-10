Hinter den Kulissen des Fußball-Clubs: Die Serie "Gute Freunde – der Aufstieg des FC Bayern“

Wie so oft beginnt auch die Geschichte des FC Bayern in ganz bescheidenen Verhältnissen. Das Serienhighlight auf RTL+ blickt hinter die Kulissen und zeigt die bewegenden Anfänge des prominenten Fußballclubs in den Jahren 1965 bis 1974.

Serienpremiere war auf dem Münchner Filmfestival Es ist wieder einmal die märchenhafte Story über den Aufstieg aus einfachen Verhältnissen zu wohlhabenden Berühmtheiten. In der Serie wird die wahre Geschichte fünf junger und aufstrebender Fußballer erzählt. Um welchen Verein geht es? Um keinen geringeren als den FC Bayern München. Wie der Name schon sagt, berichtet RTL+ mit „Gute Freunde – der Aufstieg des FC Bayern“ über den Weg von einem unbedeutenden Fußballverein zu einem der Spitzenclubs. Der Sender bringt den Zuschauern aber nicht nur die Vereinsgeschichte näher, auch die Lebenswege der heute berühmten Spieler Uli Hoeneß, Paul Breitner, Sepp Maier, Gerd Müller und Franz Beckenbauer spielen eine wichtige Rolle. Am 26. Juni 2023 feierte das RTL+ Original auf dem Filmfest in München seine Serienpremiere.

Je drei Folgen gibt es ab dem 18. und 22. November 2023 bei RTL+ zu sehen und drei Folgen zeigt RTL am 22. November um 20:15 Uhr.

Worum geht es? Sie stammen aus einfachen Verhältnissen: der Sohn eines Metzgers, ein Schweißer aus dem Arbeiterviertel oder ein Fußballer aus einem kleinen Vorort von München. Was sie verbindet, ist die Liebe zum Fußball. So kämpfen sich die fünf Freunde mit ihrem Verein aus der Regionalliga. Ziel ist es, ganz nach oben an die europäische Spitze zu gelangen. Binnen kürzester Zeit werden aus einfachen Spielern sportliche Helden. Gerd Müller wird zum erfolgreichsten Torschützen in Deutschland. Sepp Maier genießt noch heute den legendären Ruf als Weltmeister-Torwart. Franz Beckenbauer wird „Kaiser“ und als Spielmacher im Mittelfeld sorgt Paul Breitner zusammen mit Uli Hoeneß als Stürmer und Mittelfeldspieler für sportliche Höchstspannung auf dem Platz. Quasi aus dem Nichts trägt die Mannschaft den Verein Mitte der 1960er in die Bundesliga. Von dort gibt es für die Spieler nur einen Weg: immer weiter nach oben. Präsident Wilhelm Neudecker und Robert Schwan (Manager) ziehen dabei erfolgreich im Hintergrund die Fäden, um so gemeinsam mit den Spielern die beinahe unglaubliche Erfolgsgeschichte des FC Bayern zu schreiben. Es ist eine Geschichte von Erfolg, Macht, Geld, aber auch von Rückschlägen. Und es steht die tiefe Freundschaft, die auch heute noch im Verein gilt, im Mittelpunkt.