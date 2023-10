"Friends"-Stars mit emotionalen Statement zum Tod von Matthew Perry

Zehn Jahre lang nahmen Serien-Fans von ihrem Wohnzimmer aus teil an ihrem Leben: Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Chandler (Matthew Perry), Phoebe (Lisa Kudrow) und Joey (Matt LeBlanc) waren von 1994 bis 2004 die allerbesten Fernseh-Freunde. Vor zwei Tagen dann der Schock: Matthew Perry wurde im Alter von 54 Jahren tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Seither warteten Fans auf ein Statement des "Friends"-Hauptcasts. Doch nichts kam – bis jetzt.

Gemeinsames Statement der "Friends" In einem gemeinsamen Statement, das dem "People"-Magazin vorliegt, erklärten Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimme, "alle am Boden zerstört" zu sein. Die Serienstars seien "zutiefst erschüttert über den Verlust von Matthew". Weiter heißt es: "Wir waren mehr als nur Schauspielerkollegen. Wir sind eine Familie."

"Es gibt so viel zu sagen, aber im Moment werden wir uns einen Moment Zeit nehmen, um zu trauern und diesen unfassbaren Verlust zu verarbeiten", so die "Friends"-Stars. "Zu gegebener Zeit werden wir mehr sagen, wenn wir dazu in der Lage sind. Im Moment sind unsere Gedanken und unsere Liebe bei Mattys Familie, seinen Freunden und allen, die ihn auf der ganzen Welt geliebt haben."

"Wir sind schockiert und tief, tief traurig" In den letzten Tagen äußerten sich auch andere "Friends"-Darsteller zum Tod von Perry. Darunter Maggie Wheeler, die in der Serie Chandler Bings Freundin Janice spielte. "Die Welt wird dich vermissen, Matthew Perry. Die Freude, die du so vielen in einem zu kurzen Leben gebracht hast, wird weiterleben", schrieb sie auf Instagram.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MaggieWheeler_official (@maggiewheeler_official) Auch Morgan Fairchild, die in "Friends" Bings Mutter spielte, schrieb auf X (ehemals Twitter): "Ich bin untröstlich über den viel zu frühen Tod meines 'Sohns', Matthew Perry. Der Verlust eines so brillanten jungen Schauspielers ist ein Schock."

Wie das "People"-Magazin berichtete, gaben die Co-Autoren der Serie, Marta Kauffman und David Crane, und der ausführende Produzent Kevin Bright eine gemeinsame Erklärung ab. "Wir sind schockiert und tief, tief traurig über den Tod unseres geliebten Freundes Matthew", schrieben sie, "alles, was wir sagen können, ist, dass wir uns gesegnet fühlen, ihn als Teil unseres Lebens gehabt zu haben." Perry sei "ein brillantes Talent" gewesen.

"Es ist ein Klischee zu sagen, dass ein Schauspieler eine Rolle zu seiner eigenen macht, aber in Matthews Fall gibt es keine wahreren Worte", heißt es im Statement weiter, "von dem Tag an, als wir ihn zum ersten Mal die Rolle des Chandler Bing verkörpern hörten, gab es für uns keinen anderen mehr."