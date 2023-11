"Lesch sieht Schwartz: No Regrets – Sterben ohne Reue": Infos zur siebten Folge der ZDF-Begegnungsreihe

Astrophysiker Harald Lesch und Theologe Thomas Schwartz treffen in der ZDF-Gesprächsreihe aufeinander und diskutieren über die Fragen des Lebens. In der siebten Folge wird, unter dem Motto: "No Regrets – Sterben ohne Reue", darüber gesprochen, was man tun würde, wenn man nur noch wenige Tage zu leben hätte.

Beide Experten kommen indes zum selben Schluss: Themen wie Tod und Reue sind zwar unangenehm, aber eben allgegenwärtig. Es mag Angenehmeres geben, als sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen, früher oder später aber ist es für einen jeden unausweichlich. "No Regrets – Sterben ohne Reue", wie der Untertitel lautet, ist ein Wunsch, den vermutlich jeder in sich trägt, aber nur wenige verwirklichen können.

So gibt es in der christlichen Tradition die "Ars moriendi", die "Kunst des Sterbens". Ihre Wurzeln reichen bis ins Mittelalter zurück, einer grausamen Zeit, in der Seuchen und Armut die Menschen heimsuchten und dahinrafften. Der Tod war allgegenwärtig. Und die Vorbereitung auf ihn eine Möglichkeit, damit umzugehen. Was ist dran an der Hypothese, dass ein Mensch friedlicher sterben kann, wenn er religiös ist und die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod in sich trägt? Der Film sucht nach Antworten.