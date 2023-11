"Marie Brand und der überwundene Tod": TV-Kritik zum 30. Fall von Mariele Millowitsch und Hinnerk Schönemann

Es wird ein Chefarzt tot aufgefunden. Wer hatte Interesse am Ableben des Doktors? Mariele Millowitsch als Marie Brand und Hinnerk Schönemann als Jürgen Simmel nehmen die Ermittlungen in diesem Fall auf. Für das Duo ist es bereits das 30zigste Verbrechen, das es aufzuklären gilt.

Darum geht es in "Marie Brand und der überwundene Tod"

Als ein toter Chefarzt im Park des Krankenhauses liegt, stellt sich alsbald die Frage: Wer hatte Interesse am Tod des Mannes? Könnte der mögliche Nachfolger, der Anästhesist Dr. Groth (Stephan Bissmeier), der Mörder gewesen sein? Oder hatte am Ende gar der ehemalige Boxmeister Joe Krämer (Stipe Erceg) ein Motiv? Krämers Tochter liegt auf der Intensivstation des Krankenhauses im Koma. Die Ärzte geben ihr keine Chance mehr, doch die Mutter (Alexandra Finder) verharrt Tag und Nacht an ihrem Bett, sie mag nicht an den Tod der Tochter glauben.