"Kippte plötzlich um": TV-Legende Elmar Wepper ist tot

Zwei Brüder, die TV-Geschichte schrieben

Elmar und Fritz Wepper, geboren in Augsburg beziehungsweise München, gehörten über Jahrzehnte zum festen Inventar der deutschen TV-Landschaft. Fritz Wepper, Jahrgang 1941, wurde als Harry Klein in den Krimiserien "Derrick" und "Der Kommissar" bekannt, in "Um Himmels Willen" spielte er einen Bürgermeister. Seinen drei Jahre jüngerer Bruder Elmar hingegen verbindet man vor allem mit "Polizeiinspektion 1". Sein komödiantisches Talent stellte er in Franz Xaver Bogners Serie mit einer ordentlichen Prise Lokalkolorit, "Irgendwie und Sowieso", unter Beweis. Und gemeinsam mit Uschi Glas gewann er für "Zwei Münchner in Hamburg" 1990 sogar den Bambi.