Halloweenparty mit "gigantischem" Kostüm: Heidi Klum lässt New Yorker Straßen sperren

Heidi Klum s Halloweenparty hat bereits Kultstatus. Dieses Jahr will sich das Model erneut übertrumpfen. Ihr Kostüm soll "gigantisch" werden. Mehr Details über ihr schillerndes Event hat die 50-Jährige dem US-Talker Jimmy Fallon verraten.

Gruselig, spektakulär, sexy: An Halloween wirft sich Topmodel Heidi Klum für ihre berühmt-berüchtigte Promiparty bereits traditionell in die ausgefallensten Kostüme. Nun geht das Rätselraten rund um Klums Halloween-Kostüm in die nächste Runde.