Unglaublich: Netflix-Film über Sportlerin, die 177 Kilometer in 53 Stunden schwamm

Siebte Folge der Begegnungsreihe

"Lesch sieht Schwartz: No Regrets – Sterben ohne Reue": Theologe trifft Naturwissenschaftler

Astrophysiker Harald Lesch und Theologe Thomas Schwartz treffen in der ZDF-Gesprächsreihe aufeinander und diskutieren über die Fragen des Lebens. In der siebten Folge wird, unter dem Motto: "No Regrets – Sterben ohne Reue", darüber gesprochen, was man tun würde, wenn man nur noch wenige Tage zu leben hätte.

MEHR