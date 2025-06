Kiwi nicht im ZDF-Fernsehgarten: Sie steckt in Tel Aviv fest!

Jetzt ist es offiziell: Andrea 'Kiwi' Kiewel wird den „ZDF-Fernsehgarten“ am Sonntag, den 15. Juni nicht moderieren. Wegen der angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten sitzt sie in ihrer Wahlheimat in Israel fest. Das ZDF bestätigte am Samstagmorgen: „ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel lebt in Tel Aviv. Da der Luftraum in Israel aus aktuellem Anlass gesperrt ist, kann sie nicht für die geplante Sendung anreisen.“