"1Live macht Stars – Die Story": Kritik zur WDR-Doku mit Freddie Schürheck, Nina Chuba, Campino, Casper und Jan Delay

Es war Mitte der 90er, Musikfernsehsender wie Viva und MTV befanden sich auf dem Höhepunkt ihrer Popularität, da kamen die Hörfunksender der "alten" ARD-Programme auf die Idee, man müsse doch auch mal was für die Jugend tun. Nicht von oben herab, so wie Papa, der den Kindern die Welt erklärt, sollte der Sender sein, sondern frisch, anders und aus der Zielgruppe heraus kommen. Am 1. April 1995 ging der WDR in Köln mit der neuen Welle 1Live auf Sendung. Andere ARD-Sendeanstalten wie NJoy (NDR) oder Fritz (rbb) hatten vorgelegt, weitere wie Das Ding (SWR) oder YOU FM (HR) sollten folgen. Keines der jungen Radios wurde jedoch so einflussreich und popkulturell prägend wie 1Live. Die dreiteilige Doku (Mediathekenversion) "1Live macht Stars – Die Story", die das WDR-Fernsehen als 90-minütigen Film zeigt, zeichnet die Entwicklung des Senders nach. Dabei kommen viele prominente Künstler wie Nina Chuba, Campino, Casper, Zoe Wees, Jan Delay oder Clueso zu Wort.