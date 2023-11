Ausweis und Fahndungsfoto: Tupacs Gefängnisdokumente werden versteigert

Die Auktionswebsite "Moments In Time" versteigert zwei außergewöhnliche Andenken an Tupac Shakur. Wie unter anderem "Rolling Stone" berichtete, sollen die Gefängnisdokumente des 1996 getöteten Rappers zur Auktion stehen. Die Erinnerungsstücke stammen aus dem Jahr 1995. Damals wurde der Musiker wegen sexueller Belästigung gefahndet und später verurteilt. Die Dokumente, ein Fahndungsfoto und ein Gefängnisausweis, stammen aus seiner Zeit in der Clinton Correctional Facility in New York. Dort verbrachte Shakur ein knappes Jahr.