Julian Fellowes über “The Gilded Age”: “Alles, was ich schreibe, ist feministisch”

Der “Downton Abbey”-Produzent Julian Fellowes ging im vergangenen Jahr mit “The Gilded Age” an den Start – Fans waren begeistert. Bald erscheint die zweite Staffel der Dramaserie.

Er hat ein Händchen für historische Drama-Serien. Mit “Downton Abbey” gelang dem rennomierten Autor und Filmemacher Julian Fellowes ein weltweit gefeiertes Meisterwerk. Jetzt versucht der Brite nachzulegen und ging im vergangenen Jahr mit “The Gilded Age” an den Start. Mit großem Erfolg! Unzählige Fans fieberten bereits seit Monaten der zweiten Staffel (ab jetzt auf Sky) entgegen, in denen es noch mehr Intrigen und neue, komplexe Charaktere neben den altbewährten Figuren geben soll. Im Interview mit prisma erklärte Julian Fellowes aktuell, warum er sich so für das Amerika des späten 19. Jahrhunderts interessiert: “Ich habe sehr viel über die Zeit von damals gelesen, habe Bilder gesehen und Geschichten gehört. Irgendwann war ich so fasziniert davon, dass ich wusste, dass ich etwas über das New York der späten 1880er-Jahre erzählen muss.”

Diese Ära zwischen dem Ende des amerikanischen Bürgerkrieges und dem Beginn des Ersten Weltkrieges sei laut Fellowes mit keiner anderen Epoche aus Europa vergleichbar. “Je mehr ich darüber las, desto mehr wollte ich die gesellschaftlichen Dynamiken dieser Ära verstehen”, so der 74-Jährige gegenüber prisma. Doch wer glaubt, dass Julian Fellowes sich alleine mit der intensiven Recherche beschäftigt hat, der irrt sich. Der Autor verriet: “Wir haben ein eigenes Recherche- und Expertenteam, das akribisch alle Details heraussucht, damit wir genau wissen, was in den späten 1880er-Jahren passiert ist und wie es ausgesehen hat. Wir wollten so authentisch wie möglich sein.”

Zu der akkuraten Darstellung gehöre für Julian Fellowes auch der Fokus auf die weiblichen Hauptfiguren der Serie. "Praktisch alles, was ich schreibe, ist feministisch”, so der Schöpfer von “The Gilded Age” zu prisma. Historisch betrachtet hätten Frauen laut Fellowes die damalige Gesellschaft maßgeblich beeinflusst und geprägt – lange bevor sie selbst Rechte hatten. "An der Spitze der Gesellschaft waren Frauen schon immer mächtig. Deshalb drehen sich meine Geschichten häufig um Kämpfe zwischen Frauen – und nicht Kämpfe zwischen Frauen und Männern”, erzählte Julian Fellowes abschließend und machte damit deutlich, dass er nicht nur progressiv, sondern auch mit Tiefgang agiert.