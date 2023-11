"Anna und ihr Untermieter: Wenn du träumst von der Liebe": TV-Kritik zum dritten Film der Komödie

Auf ein Liebesbekenntnis von Betrüger Richy Müller kann Anna lange warten. Dafür gibt es jedoch treffliche Dialoge um das Alter, das Alleinsein und die Einsamkeit. Heute Abend geht es mit dem dritten Film der Komödie um Katerina Jakob und Ernst Stötzner als WG-Paar weiter.

Anna und ihr Untermieter: Wenn du träumst von der Liebe Komödie • 03.11.2023 • 20:15 Uhr

Auch im dritten Film um das eigenwillige WG-Paar Anna Welsendorf und ihren Mitbewohner Werner Kurtz alias Katerina Jakob und Ernst Stötzner wird man 90 Minuten lang vergeblich auf ein Liebesbekenntnis der beiden zueinander warten. Stattdessen gibt es jedoch treffliche Dialoge um das Alter, das Alleinsein, die Einsamkeit. Und trotz allem eine Art Happyend.

Anna und Werner reden viel über das Leben an sich und über das, was der Mensch so zum Leben braucht. Doch die Zuneigung füreinander – die lässt sich eben nur erahnen, das ist hier der (Aber-)Witz. Besonders der miesepetrige Werner formuliert sein Interesse allenfalls ums Eck gespiegelt über Angelesenes oder über Dritte.

Der folgenreiche Besuch eines Internet-Kurses In "Anna und ihr Untermieter: Wenn du träumst von der Liebe" fällt die liebesbedürftige Anna sehr herrlich auf einen Heiratsschwindler herein – und Werner verliebt sich derweil am Grab seiner verstorbenen Frau ein wenig in eine zehn Jahre jüngere lebenskluge Rumänin.

Auslöser der so leisen wie komischen Gefühlsturbulenzen ist Annas Besuch eines Internet-Kurses, der mit dem Slogan "Digital durchstarten für junge Alte" wirbt. Werner hat beschlossen, die gemeinsame Wohnung zum "Smart Home" umzurüsten. Alles geht auf Sprechkommandos – die Gardinen, das Licht, ein Saugroboter (der allerdings gleich Annas schönste Vase vom Sockel holt) und nicht zuletzt der Kühlschrank, der genau weiß und vermeldet, was und wie viel nachgefüllt werden muss.

All das erlebt Anna staunend, hat sie doch gerade erfahren, dass man beim Gemüsehändler mit dem Smartphone bezahlen kann. Der von Richy Müller mit umwerfender Coolness gespielte Ganove Godehard Wendling hat es dann nicht mehr schwer, Anna vor dem Kursbüro für einen Digitalkurs für sich zu gewinnen. Natürlich will sie mit ihrem WG-Partner Werner mitreden können. Vor allem aber fällt sie auf Godehards Charme herein, der sich als früherer Versicherungsvertreter und jetziger Oboenlehrer an der Kölner Musikakademie zu erkennen gibt.

Wortwitzige Komödie Anna hebt jedenfalls 20.000 Euro in bar von ihrem Ersparten ab, um Godehard bei den Behandlungskosten für dessen angeblich schwerkranken vierjährigen Sohn zu helfen. Abhalten lässt sie sich davon nicht – weder von Werner noch von ihrer Tochter Karin (Katharina Schlothauer), die in Umgehung des Bankgeheimnisses gleich die Verbindung mit Annas skeptischem Bankbetreuer aufgenommen hat. Anna in ihrem Liebeswahn im Kampf gegen die Skeptiker, die Anna von ihrem Fehlverhalten überzeugen wollen. An dieser Stelle läuft diese Freitagskomödie im Ersten zur Hochform auf, die nur durch eine etwas kompliziert geratene Geld-Rückholaktion vor dem Klicken der Handschellen leicht geschmälert wird.

Das wortwitzige Drehbuch stammt zum dritten Mal von Martin Rauhaus, zum ersten Mal führte Dagmar Seume Regie. Die Begleitmusik wirkt manchmal etwas dröge, Mireille Mathieu oder Roy Black müssten als Gefühlsverdopplung nicht sein – und schon gar nicht der Hochzeitsmarsch, mit dem Anna ihrem Liebesbetrüger entgegenfliegt. Aber alleine das Wort "Oboe", so wie es hier ausgesprochen und bedacht wird mit allen Schlüpfrigkeiten, ist ein running gag unter vielen, mit dem sich prima leben lässt. Mehr davon könnte es am Degeto-betreuten "Endlich Freitag"-Abend im Ersten gerne geben.

