"Polar Park – Eiskalte Morde": TV-Kritik zum Start der Krimiserie bei ARTE

Krimiautor Rousseau (Jean-Paul Rouve) kehrt zurück. 2011 ermittelter er zunächst in der Komödie "Who Killed Marilyn?". Bei ARTE startet nun die Krimiserie "Polar Park", in der sich Rousseau abermals im kälteste Dorf Frankreichs wiederfindet.

"Polar Park – Eiskalte Morde" Serie • 02.11.2023 • 20:15 Uhr

2011 suchte der von einer Schreibblockade befallene Schriftsteller David Rousseau (Jean-Paul Rouve) Antworten im mysteriösen Todesfall der schönen Candice Lecoeurs (Sophie Quinton). Fündig wurde er in der Krimikomödie "Who Killed Marilyn?" (Originaltitel: "Poupoupidou") in der verschneiten Käse-Heimat Franche-Comté. Nun, mehr als zehn Jahre später, schickt der französische Filmemacher Gérald Hustache-Mathieu den Hobby-Ermittler Rousseau auf ein neues Abenteuer.

Welche Botschaft wollte Giacomo überbringen? "Polar Park – Eiskalte Morde" lautet der Titel der neuen Serie von Hustache-Mathieu (Buch und Regie), in der es Rousseau erneut nach Mouthe, den kältesten Ort Frankreichs, verschlägt. Im Kloster des Ortes soll er mit Bruder Giacomo (Pierre Porquet) sprechen, einem alten Bekannten von Rousseaus verstorbener Mutter. Gespannt, welche Botschaft Giacomo ihm überbringen möchte, reist Rousseau nach Mouthe – nur, um dort festzustellen, dass der Mönch kurz zuvor das Zeitliche gesegnet hat.

Nichtsdestotrotz gibt es inmitten von Schnee und Eis alle Hände voll zu tun: Im "Polar Park" neben dem Kloster wird erst ein abgeschnittenes Ohr und wenig später die dazugehörige Leiche gefunden. Rousseau wittert als Krimiautor sogleich das Werk eines Serienkillers – und setzt alles daran, den Fall aufzuklären.

ARTE zeigt den Sechsteiler an zwei Abenden: Die ersten drei Episoden à 45 Minuten laufen am Donnerstag, 2. November, ab 20.15 Uhr. Die Teile vier bis sechs folgen eine Woche später, ebenfalls donnerstags, 9. November, ab 20.15 Uhr. Zudem ist die gesamte Serie bereits ab 25. Oktober in der ARTE-Mediathek abrufbar.

"Polar Park – Eiskalte Morde" – Do. 02.11. – ARTE: 20.15 Uhr