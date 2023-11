Nach schlimmer Diagnose: Angeschlagene Céline Dion zeigt sich der Öffentlichkeit

Ein Jahr ist es her, seit die Musikerin sich wegen einer Krankheit aus dem öffentlichen Leben zurückziehen musste. Bei einem NHL-Spiel trat Céline Dion nun erstmals wieder in der Öffentlichkeit auf.

Vor knapp einem Jahr, im Dezember 2022, teilte die Sängerin Céline Dion eine erschreckende Nachricht mit ihren Fans. Per Videobotschaft machte sie ihre Diagnose "Stiff-Person-Syndrom" publik und erklärte ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit. Die seltene Muskelerkrankung geht mit enormen Einschränkungen einher, etwa Beispiel bei der Bewegung. Ihre "Courage World Tour" musste die Künstlerin deshalb absagen. Nun trat die Musik-Ikone erstmals wieder öffentlich auf – und zwar in ihrer Heimatstadt Las Vegas im Rahmen einer Sportveranstaltung. Dion war zu Gast bei einem Spiel ihres Heimatclubs Montreal Canadiens in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL.

Und das, obwohl ihre Schwester, Claudette Dion, noch vor wenigen Wochen verriet, dass sich der Gesundheitszustand der 55-Jährigen trotz der Zusammenarbeit mit "den besten Forschern auf diesem Gebiet" kaum verbessert habe. "Wir können keine Medikamente finden, die wirken, aber es ist wichtig, Hoffnung zu haben", sagte sie im Gespräch mit "Le Journal de Montreal".

Fans reagierten erleichtert auf Rückkehr von Céline Dion Dass Céline Dion nun gemeinsam mit ihren drei Söhnen, dem 22-jährigen René-Charles und den 13-jährigen Zwillingen Nelson und Eddy, der Spielerkabine einen Besuch abstattete, dürfte die Fans nach so langer Ruhe um die Kanadierin freuen. Das Team publizierte via X (vormals Twitter) einen Clip, der die berühmte Familie beim Posieren für die Kameras zeigt. Céline Dion wirkt darin ausgelassen, umarmt den Canadiens-Trainer Martin St. Louis, klatscht in die Hände, lächelt und wünscht den Sportlern alles Gute: "Bleibt gesund, Jungs".

Die Kommentarspalte quillt förmlich über vor positven Wortäußerungen über den öffentlichen Auftritt der "My Heart Will Go On"-Interpretin. "Es tut so gut, dich zu sehen! Wir vermissen dich", schreibt ein X-User. Weiter ist zu lesen: "Du siehst unglaublich aus". Andere zeigen sich erleichtert und optimistisch: "Sie ist so tapfer und wird das durchstehen."

Quand des emblèmes du Québec se rencontrent à Las Vegas...@celinedion ???? Habs#GoHabsGo pic.twitter.com/VUodJPWPDx