5,6 Millionen TV-Fans sehen Pokal-Blamage des FC Bayern

Was für eine Blamage für den FC Bayern München: Nach der 1:2-Niederlage im DFB-Pokal gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken verabschiedete sich der deutsche Rekordmeister bereits in der zweiten Runde aus dem Pokalwettbewerb – viel zu wenig für die hohen Ambitionen der Münchener.

Nach Angaben der AGF Videoforschung resultierte aus der Zuschauerzahl vom Mittwochabend ein starker Marktanteil von 21,4 Prozent für die ARD. Trotzdem hatte die Fußballübertragung im Rennen um die beste Quote des Tages das Nachsehen. Eine Wiederholung des ZDF-Krimis "Marie Brand und der überwundene Tod" (2022) interessierte 6.59 Millionen Menschen (Marktanteil: 23,2 Prozent) und sicherte sich den Spitzenplatz in der Tageswertung.

Für den FC Bayern ist die Niederlage gegen den Drittligisten nicht nur ein herber Rückschlag in Bezug auf das erklärte Titelziel Triple. Die Pleite bringt auch zur Unzeit Unruhe in den Verein: Am Samstag steht das Prestigeduell gegen Borussia Dortmund an, für das die Umstände ohnehin kompliziert sind. Führungsspieler Joshua Kimmich fehlt gegen den BVB rot-gesperrt, noch dazu verletzte sich Abwehrmann Matthijs de Ligt beim Pokal-Aus gegen Saarbrücken am Knie und fällt wochenlang aus.