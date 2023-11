Vor laufender Kamera: BBC-Reporter wird ausgeraubt

Während einer Live-Sendung wurden die Zuschauer zeuge, wie BBC-Reporter Harry Low ausgeraubt wurde. Vor der Kamera irritierte zunächst das Zögern des Journalisten. Nun wurde klar, was dahintersteckte.

Für die Zuschauerinnen und Zuschauer zuhause vor den TV-Bildschirmen wirkte das längere Zögern des BBC-Reporters schlichtweg irritierend: Harry Low berichtete am Dienstag live über die Auswirkungen der schweren Regenfälle in der britischen Hauptstadt London. Nach einem kurzen Einspieler starrte der Reporter mehrere Sekunden lang in die Kamera – ohne eine Miene zu verziehen, bis er schließlich weiter die aktuelle Lage aus Mortlake Monday, einem Vorort der Metropole, schilderte. Erst nach dem Beitrag machte er öffentlich, was dahinter steckte.

Gelassene Reaktion des BBC-Reporters "Das erste Mal in meiner Karriere – meine Tasche mitten in meiner Liveübertragung gestohlen", schreibt Low zum entsprechenden Videoausschnitt auf X (vormals Twitter). Der Diebstahl selbst ist in dem Video nicht zu sehen, wie Kommentatoren unter dem Post bedauern: "Ich hatte gehofft, dass wir den Taschendiebstahl live im Fernsehen sehen würden", schreibt eine Person. Andere drücken ihr Bedauern über den Vorfall aus.

Für seine gelassene Reaktion bekommt Low überwiegend positive Resonanz: "Sehr professionell, weiterzumachen", lobt ein User in der Kommentarspalte. Informationen, was konkret entwendet wurde, teilt der Reporter nicht. Laut der "New York Post" sei der Dieb bislang nicht geschnappt worden.

Der BBC-Reporter ist nicht der einzige Journalist, der bereits vor laufender Kamera beraubt wurde: Im August berichteten zwei US-amerikanische Journalisten über eine Serie von Raubüberfällen berichteten, als sie plötzlich selbst von drei maskierten und bewaffneten Tätern ausgeraubt wurden. Vor drei Jahren wurde in Brasilien ein Reporter während einer Live-Sendung von einem Angreifer mit einem Messer bedroht.