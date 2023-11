Zeichentrick-Klassiker "Es war einmal ..." wird fortgesetzt

Unglaubliche Geschichte einer Hausfrau

"The Lost King" erzählt vom sensationellen Fund von Philippa Langley

In "The Lost King" erzählt Filmemacher Stephen Frears die unglaubliche Geschichte einer Hausfrau, die auf einem Parkplatz die mehr als 500 Jahre alten Überreste von König Richard III. fand. Die echte Philippa Langley erinnert sich im Interview an den Tag zurück, der ihr Leben für immer veränderte.

