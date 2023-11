Hugh Jackman: “Wir lernen mehr aus unseren Fehlern als aus unserern Erfolgen”

Hugh Jackman gehört zu den größten Namen, die Hollywood zu bieten hat. Aktuell brilliert der Darsteller in der Serie "The Son", in der er sich als Patchwork-Vater einigen Hürden stellen muss.

Dass er ein Multitalent ist, hat Hugh Jackman längst bewiesen. In seiner Rolle als “Wolverine” überzeugte der gebürtige Australier mit seinen XXL-Muskeln, während er in Musicaldarstellungen wie “The Boy from Oz” seine Stimmgewalt zum Besten gab. Für den 55-Jährigen war bereits früh klar, was er in seinem Leben erreichen will. Im Interview mit prisma gab Hugh Jackman zu: “Ein großer Traum von mir war es immer, im ‘Royal National Theater’ in London aufzutreten. Dieser Traum hat sich für mich erfüllt, als ich 29 Jahre alt war. Seitdem ist alles andere für mich ein Bonus.” Ein beachtlicher Bonus, wenn man bedenkt, dass Hugh Jackman längst zu den beliebtesten Schauspielern in Hollywood zählt. Aktuell brilliert er beispielsweise neben keiner Geringeren als Oscar-Preisträgerin Laura Dern im Drama “The Son” (ab jetzt auf Sky und über WOW), in dem er sich als Patchwork-Vater einigen Hürden stellen muss.