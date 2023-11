"München Mord – Der gute Mann vom Herzogpark": TV-Kritik zum 17. Fall der Krimi-Reihe

Ein mörderischer "Dominoeffekt" beschäftigt das Ermittler-Trio in "Der gute Mann vom Herzogpark" (Regie: Maris Pfeiffer), dem 17. Fall der "München Mord"-Reihe im ZDF. So jedenfalls beschreibt Kriminalhauptkommissar Ludwig Schaller ( Alexander Held ) seinen Kollegen Harald Neuhauser ( Marcus Mittermeier ) und Angelika Flierl ( Bernadette Heerwagen ) die Lage: Die 72-jährige Almuth Schön wurde nach einer Meinungsverschiedenheit beim Shopping auf einem Parkplatz von ihrem Gatten (Walter Hess) überfahren. Da Dr. Siegfried Schön ein angesehener Mann und noch dazu Multimillionär ist, möchte Kriminaloberrat Helmut Zangel (Christoph Süß) den Fall nur zu gern als Autounfall beim Einparken zu den Akten legen: "Wenn es ein Mord wäre, würde ich es spüren", behauptet er.

Wutausbruch mit Todesfolge

Die Keller-Kommissare lassen sich davon freilich nicht beeindrucken. Sie statten dem angeblich bettlägrigen Tatverdächtigen einen Besuch ab. Und siehe da: Dr. Siegfried Schöne steht nicht nur aufrecht am Fenster seiner Villa, der eigentlich stumme Schlaganfallpatient schafft es sogar mit Zangel zu telefonieren. Ein typisch riskanter Selbstversuch Schallers bringt schließlich die Gewissheit: Der als Unfall deklarierte Vorfall war in Wahrheit "ein Wutausbruch mit Todesfolge" – schließlich konnte Schöne seine Frau in allen Rückspiegeln sehen. Doch warum sollte der alte Mann seine Frau umbringen? Ehe die Kommissare das erfragen können, liegt Schöne mit gebrochenem Genick am Fuß der Treppe in seiner Villa. Es dauert nicht lange, da gibt es auch noch eine dritte Leiche ...