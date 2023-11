"Schlag den Star": Alle Infos zum Live-Wettkampf von Tom Beck und Axel Stein

Die ProSieben-Gameshow "Schlag den Star" geht in die nächste Runde: In der neuen Ausgabe der beliebten Sendung begrüßt Moderator Elton die deutschen Schauspieler Tom Beck und Axel Stein. Im Live-Wettkampf müssen sich die beiden Kontrahenten in 15 Runden duellieren und dabei Können und Kampfgeist in verschiedenen Kategorien unter Beweis stellen – von Fitness und Wissensfragen bis hin zu Geschick und Fingerspitzengefühl. Der Sieger erhält am Ende eine Prämie in Höhe von 100.000 Euro. Neben Elton als Moderator führt Ron Ringguth als Kommentator durch den Abend.