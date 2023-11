"The Lost King": Ein sensationeller Fund veränderte das Leben von Philippa Langley für immer

In "The Lost King" erzählt Filmemacher Stephen Frears die unglaubliche Geschichte einer Hausfrau, die auf einem Parkplatz die mehr als 500 Jahre alten Überreste von König Richard III. fand. Die echte Philippa Langley erinnert sich im Interview an den Tag zurück, der ihr Leben für immer veränderte.

Als Philippa Langley im Jahr 2012 die verloren geglaubte Leiche des englischen Königs Richard III. (1452-1485) unter einem Parkplatz in Leicester fand, änderte sich das Leben der britischen Hausfrau auf einen Schlag. Die eindrucksvolle Geschichte der Frau, die sich mit jahrelangen Recherchen und ohne nennenswerte Expertise in der männerdominierten akademischen Welt durchsetzte, erzählt der britische Filmemacher Stephen Frears in "The Lost King". Woher ihre Faszination für den in der Schlacht von Bosworth verstorbenen Monarchen stammt, verriet Langley nun im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau.