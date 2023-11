"Promi Touchdown – Die Football Show": Diese Stars sind bei der RTL-Show dabei

RTL will den American Football den deutschen Zuschauern näher bringen. Bevor die Profis antreten, wollen sich sechs Promis der sportlichen Herausforderung stellen. Mit dabei sind unter anderem Ekaterina Leonova, Ralf Möller und Valentina Pahde.

Promi Touchdown – Die Football Show Sport • 04.11.2023 • 20:15 Uhr

Es war ein prestigeträchtiger Deal für RTL und ein Signal an die Konkurrenz: Seit dieser Saison hält der Privatsender Rechte an den Spielen der NFL. American Football soll, so wünscht man es sich in Köln, fortan hierzulande, nach Fußball, mit zu den begehrtesten Sportarten gehören. Mit Spannung war erwartet worden, wie RTL mit der neuen Marke umgehen wird, nachdem sie über die vergangenen Jahre von ProSieben aufgebaut wurde.

Spaß am Sport, Schnelligkeit und Teamgeist Neben den Live-Übertragungen am Sonntag wird nur eine Samstagabend-Spielshow mit ins Programm genommen. "Promi Touchdown – Die Football Show" lautet der Titel. Natürlich treten die sechs bekannten Gesichter hier nicht direkt auf dem Feld nach klassischen Regeln gegeneinander an, sondern duellieren sich in – so RTL – "witzigen Spielen". Die von Daniel Hartwich moderierte Show soll zeigen, wie viel Profi-Potenzial in den Promis steckt. Dabei dürfen auch Maskottchen, Marching Band und Cheerleader nicht fehlen.

Der sportlichen Herausforderung stellen sich Schauspieler Ralf Möller, seine Kollegin Valentina Pahde ("GZSZ"), Moderator und Sänger Giovanni Zarrella, Ex-Fußballer Hans Sarpei, Entertainer Oliver Pocher und die dreifache "Let's Dance"-Siegerin Ekaterina Leonova. Aufgeteilt in zwei Teams sind Spaß am Sport, Schnelligkeit und Teamgeist gefragt. Das Ziel der sportlichen Familienshow lautet laut Sender: American Football soll in "all seinen Facetten" gefeiert werden. Versprochen wird ein spektakuläres Finale, das in luftiger Höhe stattfinden soll.

Jana Wosnitza steht als Moderatorin parat Reichlich Football-Expertise am Mikrofon ist jedenfalls vorhanden. Hierfür sorgt ein Kommentatorenduo, das bei RTL sonst im Rahmen der NFL eingesetzt wird: Jana Wosnitza, die sonst die Moderatorenrolle innehat, und Florian Schmidt-Sommerfeld, der wie auch bei den NFL-Profispielen in der Kommentatorenkabine Platz nimmt, werden die Spiele der sechs Promis begleiten.

