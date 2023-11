"Wunderschön - Der Rheinsteig – Wanderbarer Urlaub": TV-Kritik zur neuen Folge mit Judith Rakers

Wandern tut Körper und Geist gut. Da bietet sich der Rheinsteg an. In den Rankings der beliebtesten und schönsten Wanderwege des Landes rangiert der Rheinsteig regelmäßig auf den vorderen Plätzen. Kein Wunder, denn der rund320 Kilometer lange Weg führt entlang des Rheins durch drei Bundesländern, vorbei an der sagenumwobenen Loreley, durch das UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal mit seinen Burgen, Schlössern und Festungen, durch Wälder und Weinberge. Für ihre "Wunderschön"-Wanderung hat sich Judith Rakers den wohl schönsten Abschnitt des Rheinsteigs ausgesucht– das Mittelrheintal zwischen Koblenz und Rüdesheim. Es wird eine spannende und abenteuerliche Reise für die Moderatorin.

Judith Rakers trifft auf die Loreley höchstpersönlich

Los geht die Tour am Deutschen Eck, dort wo die Mosel in den Rhein mündet. Um zu einer der größten erhaltenen Festungen Europas, der Festung Ehrenbreitstein, zu gelangen, geht es mit der Seilbahn hoch. Abenteuerlich wird’s in der Ruppertsklamm – eine knapp zwei Kilometer lange Felsschlucht, an der Rheinsteig und Lahnhöhenweg aufeinandertreffen. Die Ruppertsklamm zählt zu den Naturhöhepunkten des Rheinsteigs. Zuerst geht es ganz entspannt über einen relativ flachen Waldweg, über kleine Holzbrücken und Steine im Bachbett, entlang moosbewachsener Felsen. Doch dann wird es steiler. Die felsigen, riskanten Abschnitte sind mit Drahtseilen gesichert. Oberhalb der Schlucht wird man mit einem fantastischen Ausblick auf das Rheintal belohnt.