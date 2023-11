"Wer stiehlt mir die Show?": TV-Kritik zur neuen Ausgabe mit Hazel Brugger, Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz

Wer wird der nächste Moderator der ProSieben-Show? Joko Winterscheidtlädt erneut zum Wettkampf um seine Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" ein. Dieses Mal treten Komikerin Hazel Brugger sowie die beiden Schauspieler Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz an und versuchen, die Show an sich zu reißen.

Wer stiehlt mir die Show? Show • 05.11.2023 • 20:15 Uhr

Nach zwei Jahren Promi-Alleinherrschaft war es im Februar 2023 endlich so weit: Mit der Berlinerin Helena Sigal gelang es erstmals einer Wildcard-Gewinnerin, Joko Winterscheidts Show an sich zu reißen. Zwei Wochen später tat ihr es der 37-jährige Svenrik Gollmann aus München gleich. Lediglich ein einziger Star – Rapper Sido – ergatterte in der fünften Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" den begehrten Moderationsjob.

Promis kämpfen um den TV-Job Entsprechend groß dürfte der Ehrgeiz der "Normalo"-Kandidatinnen und -Kandidaten ausfallen, die ab November in Staffel sechs des beliebten ProSieben-Formats ihr Glück versuchen. Wie immer gilt es, dem jeweiligen Moderator oder der jeweiligen Moderatorin den Schneid abzukaufen. Den Anfang macht Joko Winterscheidt, der sich in den sechs neuen Ausgaben der Show gegen die nicht-prominente Konkurrenz sowie Hazel Brugger, Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz behaupten muss. Letztere seien "wie die drei heiligen Quizkönige im umgekehrten Sinne", ließ Winterscheidt im Vorfeld verlauten: "Also drei kurzgeistige Klappstühle ohne royalen Glanz. Was jetzt per se nichts Schlechtes sein muss."

Das Spielprinzip bleibt beim Alten: Wer sich in acht Quiz-Kategorien geschickt durchsetzt, kann dann in der jeweiligen Folgesendung die Moderation übernehmen – und die Show obendrein nach eigenem Gusto umgestalten.

"Wer stiehlt mir die Show?" wird zum Erfolgs-Format In der vergangenen Staffel lief die einst am Dienstag gesendete Show erstmals am Sonntagabend. Dabei sorgte die letzte Folge für den höchsten Marktanteil der fünften Staffel: 21,0 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten zum Finale ein. Der Rekord in der jungen Zielgruppe war Höhepunkt einer ohnehin gewohnt quotenstarken Staffel, die sich zuvor in Bereichen zwischen 17,0 und 19,4 Prozent Marktanteil bewegte.

