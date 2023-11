Carolin Kebekus reagiert auf Hasskommentare zum letzten Auftritt

In der ersten Ausgabe der "Carolin Kebekus Show" (donnerstags, 22.50 Uhr, ARD) nach der Sommerpause trat die Komikerin am Donnerstagabend zum ersten Mal seit der "1LIVE Köln Comedy-Nacht XXL" mit Baby-Bauch auf. Natürlich drehte sich auch diesmal alles um das Thema Schwangerschaft: "Ich hab in meiner Schwangerschafts-App neulich gelesen: Der Verdauungsapparat Ihres Babys war anfangs eine Schwellung in der Nabelschnur, inzwischen sind die Gedärme in die Bauchhöhle des Kindes gewandert. Würg. Was' das denn bitte?", warf Carolin Kebekus in die Runde. Das klinge doch wie Alien 3! Die Komikerin machte einmal mehr das, was sie am besten kann: Sie nahm aktuelle Trends als Grundlage für ihr Programm – und das immer mit gesellschaftskritischem Hintergrund versteht sich.