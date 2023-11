"WaPo Berlin": TV-Kritik zum Start der neuen, vierten Staffel

Die "Silbermöwe" schippert wieder über das Wasser. Mit einem etwas veränderten Team geht die "WaPo Berlin" auf Verbrecherjagd. In der ersten Folge wird ein Mitarbeiter des Auswärtigen Amts tot aufgefunden. Was hat ein Verein, der ganz spezielle Pläne hat, mit der Leiche zu tun?

Eine Stadt, am Wasser gebaut: Spree, Havel, Müggelsee – von einem Ausflugsboot aus wirkt die hektische Großstadt oft beschaulich. Doch Fans der ARD-Serie "WaPo Berlin", die aktuell in die mittlerweile vierte Staffel ablegt, wissen, dass es auf den Flüssen und Seen der Metropole keineswegs harmlos, gelegentlich sogar mörderisch zugeht. Deshalb ermittelt seit Januar 2020 die "WaPo Berlin" im Vorabend und fügt dem umfangreichen deutschen Krimi-Angebot eine neue Facette hinzu: ein urban-maritimer Mix. Beim kleinen Ableger des großen Vorbilds "WaPo Bodensee" gibt es nun einen Wechsel in den Mannschaftsgraden.