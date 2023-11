Bei "maischberger": Sahra Wagenknecht steht Rede und Antwort zur Parteigründung

Bevor Wagenknecht – die relativ am Ende der Talkshow zu sehen war – über ihre Partei sprach, fragte Maischberger die Politikerin zu ihrer Haltung im Israel-Hamas-Krieg: "Wir haben die Verantwortung das Existenzrecht von Israel, ohne Wenn und Aber, zu verteidigen, zu unterstützen. Auch allem, was antisemitisch ist, entgegenzustehen." Das bedeute allerdings nicht, "dass wir deswegen alles gut finden müssen, was die israelische Regierung macht".

Deswegen möchte Wagenknecht die Mitglieder ihrer Partei sorgfältig überprüfen, um "Spinner und Extremisten" auszusortieren. Ihre neue Partei werde daher nur langsam Mitglieder aufnehmen: "Da muss ich auch um Verständnis bitten." Sie fügte hinzu: "Wir streben an, in den Landtagswahlen anzutreten." Während einer "Übergangszeit" wird die Partei ihren Namen tragen, damit sie auf den Wahlzetteln leicht zu finden sei.

Ein Punkt, mit dem Wagenknecht die Stimmen für sich gewinnen will, ist das Thema Migration. Die Politikerin wiederholte ihre Forderung, illegale Migration zu stoppen. Eine Möglichkeit hierfür könnten Abkommen mit sicheren Drittstaaten sein. Allerdings müsse beachtet werden, dass mehr als ein Drittel der Asylanträge von Syrern stammt. "Da nützt es natürlich nichts, wenn man sichere Verfahren in Ruanda macht. Das ist ja auch ein bisschen am Thema vorbei." Auf die Frage, ob solche Verfahren trotzdem in Afrika möglich sein sollen, antwortete Wagenknecht: "Ja, natürlich auch in Afrika. Wer wirklich Asylanspruch hat, der sollte einen sicheren und legalen Weg nach Europa haben. Wer keinen Asylanspruch hat, der sollte keinen haben."