"Aktenzeichen XY ... Ungelöst": Tv-Kritik zu den neuen Verbrechen

Es ist der Albtraum all derjenigen, die zu schüchtern sind, sich im Partygetümmel und im wilden Nachtleben auf Partnersuche zu wagen. Einer der neuen Fälle der "Aktenzeichen XY ... Ungelöst"-Reihe, den das ZDF auf dem traditionsreichen Sendeplatz am Mittwochabend in einer nachgestellten Spielszene zeigt, geht besonders ans Herz. Berichtet wird von einem 70-Jährigen, der eine einschlägige Internet-Plattform nutzt, um doch noch an ein Date zu kommen. Er lässt den Mann, den er kennenlernen möchte, in die eigenen vier Wände. Doch dann zieht der Unbekannte plötzlich eine Waffe. Und was ein romantischer Abend werden sollte, endet blutig.