"Friends"-Star Matthew Perry plante großes Comeback vor seinem Tod

Matthew Perry wurde mit 54 Jahren mitten aus dem Leben gerissen. Sein plötzlicher Tod im Oktober war ein großer Schock. Dabei hatte der "Friends"-Star große Pläne. Mit einem Superheldenprojekt sollte sein Comeback gefeiert werden.

Im Oktober starb Schauspieler Matthew Perry in Los Angeles. Er wurde im Alter von 54 Jahren tot im Whirlpool seines Hauses aufgefunden. Wie nun bekannt wurde, hatte der "Friends"-Darsteller noch einige Pläne für sein großes Comeback und arbeitete an einer Idee für ein Superheldenprojekt.

Das Projekt namens "Mattman" Im Gespräch mit "The Hollywood Reporter" verriet Filmemacher Adam McKay ("The Big Short", "Don't Look Up"), dass er mit dem Schauspieler über das Konzept eines Projekts namens "Mattman" sprach. "Es geht um diesen Typen", erinnerte sich McKay, "Sie würden ihn wiedererkennen. Sein Name ist Matt und er ist sehr berühmt und ungefähr 50 Jahre alt. Sein Leben ist ein bisschen chaotisch. Er ist verloren. Aus heiterem Himmel stirbt ein entfernter Verwandter und hinterlässt ihm zwei Milliarden Dollar – und er benutzt es, um ein Superheld zu werden."

Zudem erklärte McKay, dass sich Perry selbst in der Hauptrolle sah, da es Parallelen zwischen der Figur und dem Leben des Schauspielers gab. So soll der "Friends"-Star noch überlegt haben, ob das Projekt ein Film oder eine Serie werden sollte. Zwar war der Regisseur nicht angetan von der Idee, aber er sah den Willen und die Verletzlichkeit des Schauspielers.

"Jede Filmidee ist so, als würde dir jemand seinen Traum erzählen." Als er von dieser "Idee hörte, dachte ich: 'Oh, das ist interessant, dass er diese Idee umsetzen will.'" McKay antwortete daraufhin mit dem Vorschlag, "eine Show zu machen, in der es darum geht, ein unglaublich beliebter, bekannter TV-Mann zu sein, der mit seiner Sucht zu kämpfen hat".

Matthew Perry greift ins "Friends"-Drehbuch ein Angesichts des plötzlichen Todes von Perry melden sich derzeit zahlreiche Freunde und ehemalige Co-Stars zu Wort: Im "TMZ"-Interview verriet Schauspielerin Lisa Cash, die in der fünften Staffel von "Friends" einen Auftritt hatte, dass Perry die Streichung einer Szene in der Sitcom forderte. Eigentlich sei sie Teil eines Handlungsstrangs gewesen, in dem Matthew Perrys Figur Chandler Bing die Rolle von Courteney Cox betrog.

Laut Cash sei alles "geprobt" gewesen, doch einen Tag vor dem Dreh mit Live-Publikum bat Perry, die Handlung zu ändern. "Mir wurde gesagt, dass er zu den Autoren ging und sagte, dass die Zuschauer ihm niemals verzeihen würden, dass er Monica betrügt, womit er wahrscheinlich Recht hatte", erklärte die Schauspielerin, "das hätte möglicherweise den Verlauf der Serie und seinen Charakter verändert."

Auf Wunsch des Schauspielers wurde die Handlung geändert. Das hatte zur Folge, dass Cash in derselben Folge als Flugbegleiterin auf dem Flug von Rachel Green (Jennifer Aniston) und Ross Geller (David Schwimmer) eingesetzt wurde. Trotzdem fand sie nur liebevolle Worte für Perry. "Er war wirklich sympathisch und einladend und hat mir das Gefühl gegeben, dass ich mich wohlfühle", erinnerte sie sich zurück, "es hat wirklich Spaß gemacht, die Szene mit ihm zu drehen und es war einfach, die Szene mit ihm zu drehen."