Wann gibt es den neuen James Bond? 007-Produzent mit niederschmetternder Nachricht

Von 2006 bis 2021 verkörperte Daniel Craig in fünf Teilen den britischen Geheimagenten James Bond und verabschiedete sich mit dem Film "No Time to Die" von der Rolle. Seitdem stellt sich die Welt die Frage: Wer wird Craigs Nachfolger – und wann erscheint ein neuer Teil? Bisher hielten sich die Macher bedeckt. Doch nun meldete sich Produzent Greg Wilson zu Wort und äußerte sich zu den Zukunftsplänen im Bond-Kosmos. "Im Moment gibt es keine Pläne, den nächsten Bond zu machen", erklärte Wilson gegenüber der britischen Tageszeitung "Express", "es wird eines Tages einen weiteren Bond geben, aber wir entwickeln ihn nicht aktiv."

Schwierige Nachfolgersuche

Anlass für das Interview war die Premiere von "007: Road To A Million". Die Sendung wurde von James Bond inspiriert und erscheint auf Prime Video. In der Show müssen sich echte Menschen an körperlichen Herausforderungen stellen, die denen von Bond ähneln. Dabei treten sie gegeneinander an, um den Gewinn von einer Million Pfund mit nach Hause zu nehmen.