"Mit Moby Dick durch Amerika": TV-Kritik zur ARTE-Doku

Zwar verfolgt Ahab das Untier, das ihn vor langer Zeit ein Bein gekostet hat, unerbittlich über die Weltmeere hinweg, um am Ende samt seiner Mannschaft zu unterliegen. Zu einem großen Teil handelt "Moby Dick" aber auch von der Härte früher Industrialisierung. Der gnadenlose Kampf um das für die Industrie notwendige Walöl steht für die Frage, ob die Verwirklichung des amerikanischen Traums, nämlich dass jeder durch harte Arbeit zu Erfolg und Wohlstand gelangen könne, nicht von Anfang an eine Legende war.

Eine Wohnung in L.A. für 6.000 Euro können sie sich nicht leisten, auf eine bezahlbare Unterkunft müssten sie der amtlichen Auskunft zufolge zwei bis drei Jahre warten. Sie schlafen daher in Zelten und Schlafsäcken am Straßenrand. Mit oder ohne "Moby Dick": Der Film zeigt letztlich die zwei Seiten einer Welt, in der es nur wenig Platz für wahre Träume gibt.