"Let's Dance"-Star Isabel Edvardsson erwartet drittes Kind

"Let's Dance"-Star Isabel Edvardsson und ihr Partner Marcus Weiß erwarten wieder Nachwuchs. Das teilte die Profi-Tänzerin am Donnerstagabend mit gleich zwei Posts auf Instagram mit: "Aller guten Dinge ...", schrieb die 41-Jährige zu einem Porträtfoto von sich, auf dem sie freudig in die Kamera strahlt. Rund eine Stunde später postete sie die Fortsetzung: "... sind drei". Diesmal streckte sie stolz ihren Babybauch in die Kamera.