57 glückliche Ehejahre: Dolly Parton verrät Liebes-Geheimnis

Seit knapp 60 Jahren ist Carl Dean der Mann an Dolly Partons Seite. In drei Jahren steht für die 77-jährige Country-Legende und ihren vier Jahre älteren Partner die Diamantene Hochzeit an. Das Geheimnis ihrer Beziehung verriet Dolly Parton nun in einem Interview mit der BBC-Radiosendung "Radio 2 Breakfast Show".