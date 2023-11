"Perücke im Restaurant abgenommen": So ging Katerina Jacob mit ihrer Brustkrebserkrankung um

Es liegen harte Zeiten hinter Katerina Jacob. Die Schauspielerin kämpfte gegen ihre Brustkrebserkrankung an. Im Interview hat die 65-Jährige nun über ihren Gesundheitszustand gesprochen und darüber, wie es in Zukunft weitergehen soll.

Katerina Jacob (65) blickt auf ein turbulentes Jahr zurück: Anfang 2022 ertastete sie beim Duschen fünf Knoten in ihrer Brust. Die Diagnose: Brustkrebs. Die Schauspielerin ("Der Bulle von Tölz") ließ sich nicht unterkriegen. Jetzt meldet sie sich mit einem neuen Teil beliebten ARD-Filmreihe "Anna und ihr Untermieter: Wenn du träumst von Liebe" (Freitag, 3. November, 20.15 Uhr) zurück. Im Interview mit "Bild" verrät sie Details über ihren aktuellen Gesundheitszustand: "Ich empfinde mich als 100 Prozent gesund und alle Tests besagen das Gleiche", erklärt sie. Sie habe "Mega-Blutwerte, die sind besser als vorher". Nächste Woche stehe allerdings noch eine weitere OP an: "Der Port, also der Venenzugang durch den sie letztes Jahr die Chemotherapie bekommen hat, wird endlich entfernt." Jacob hoffe, dass das Thema damit dann endlich durch sei.