"Lucifer"-Star Tom Ellis ist zum vierten Mal Vater geworden

Als Teufel höchstpersönlich begeisterte Tom Ellis in der Serie US-amerikanischen Serie "Lucifer" von 2016 bis 2021 die Zuschauer. Nun teilt der inzwischen 44-jährige Schauspieler auf Instagram sein privates Glück: Er und seine Ehefrau Meaghan Oppenheimer sind Eltern einer Tochter geworden: "Unsere Tochter Dolly Ellis-Oppenheimer wurde am 8. November geboren und hat innerhalb von fünf Stunden nach ihrer Geburt den SAG-Streik im Alleingang beendet", scherzt Ellis in der Bildunterschrift zu einem Foto, das ihn und seine Ehefrau über ein Babybettchen im Krankenhaus gebeugt zeigt. "Wir lieben sie", ergänzt der gebürtige Waliser und sendet "ein großes Dankeschön an unsere tolle Leihmutter".

Die US-Amerikanerin Meaghan Oppenheimer arbeitet als Drehautorin und schrieb einzelne Episoden für die Serie "Queen America" und für das "The Walking Dead"-Spin-off "Fear the Walking Dead". Auch am Drehbuch zum Musikfilm "We Are Your Friends" mit Zac Efron war Oppenheimer beteiligt.