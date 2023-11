"Unwanted"-Star Jonathan Berlin hofft, "dass die Serie einigen die Augen öffnen kann"

In der Dramaserie "Unwanted" treffen Flüchtlingsschicksale auf die Dekadenz von Kreuzfahrttouristen. Jonathan Berlin schlüpft darin in die Rolle eines Crewmitglieds. Der Schauspieler hofft, mit der Serie "Empathie stiften" zu können.

Die Sky-Serie "Unwanted" (Sky Atlantic, Sky Q und WOW) holt die Realität an Bord: Das Kreuzfahrtschiff "Orizzonte" nimmt 28 geflüchtete Menschen auf, die auf dem Mittelmeer mit ihrem Boot Schiffbruch erlitten haben. Für Jonathan Berlin ("Das Weiße Haus am Rhein", "Die Freibadclique") war es selbstverständlich, ein Teil der neuen Dramaserie von Regisseur Oliver Hirschbiegel zu werden.

Jonathan Berlin will die Schicksale der Menschen erzählen In insgesamt acht Folgen spielt er Jürgen, der auf dem Kreuzfahrtschiff arbeitet. Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau erklärt Berlin: "Ich habe schon beim ersten Lesen des Drehbuchs gemerkt, dass es wirklich etwas Besonderes werden kann. Außerdem ist es jetzt auch einfach an der Zeit, diese Art von Geschichten zu erzählen." Die Lage in der europäischen Flüchtlingspolitik sei bereits vor Jahren "wirklich prekär" gewesen, ergänzt der 29-Jährige: "Und das Ganze hat jetzt noch mal eine katastrophale Wendung genommen."

Im Interview erklärt Berlin, dass er es für wichtig halte, mit Filmen und Serien auf Missstände in der Welt aufmerksam zu machen: "Das ist auf jeden Fall einer der Hauptantriebe für den Beruf. Es gibt einem die Chance, den eigenen Standpunkt zu verlassen und eine Gegenseite nachzuvollziehen, ohne immer nur gegeneinander zu feuern." Mit seinem jüngsten Projekt wolle er "Empathie stiften". Der in Ulm geborene Schauspieler betont: "Wir bewegen uns gerade einfach in Zeiten, in denen Flüchtlinge viel zu oft als reine Statistik gesehen werden."

"Es werden kaum die Schicksale und die einzelnen Geschichten der Menschen dahinter gesehen und beleuchtet", so Berlin weiter. "Deshalb hoffe ich, dass die Serie einigen die Augen öffnen kann – gerade in einer Zeit, in der besonders in Europa und auf der ganzen Welt Rechtspopulismus so massiv um sich greift."