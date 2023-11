Sonya Kraus postet Foto ohne Perücke: "Es ist wieder da"

Start der neuen Staffel auf ProSieben

Showdown! Yvonne Woelke und Iris Klein gehen bei "Das große Promi-Büßen" aufeinander los

Das fing ja gut an! Am Donnerstag ist die neue Staffel "Das große Promi-Büßen" auf ProSieben gestartet. Dabei trafen die vermeintliche Ehebrecherin Yvonne Woelke und Iris Klein aufeinander. Diese "Aussprache" hatte es in sich.

