Schauspieler-Streik in Hollywood beendet: Gewerkschaft hat sich geeinigt

Bereits im Oktober endete der Streik der Drehbuchautoren in Hollywood. Nun geht es weiter voran, denn nach fast vier Monaten haben auch die Schauspieler ihren Streik eingestellt. Es kam endlich zu einer Einigung zwischen den Studios und der Gewerkschaft SAG-AFTRA.

Dieses Jahr legte ein Doppelstreik die Produktionen in Hollywood lahm: Im Mai 2023 begann der Streik der Autorengewerkschaft Writers Guild of America, nur zwei Monate später legten auch die Schauspielerinnen und Schauspieler der Gewerkschaft Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) ihre Tätigkeiten nieder. Doch nun könnte bald alles wieder beim Alten sein: Die Gewerkschaft hat sich mit den US-Studios auf einen neuen Vertrag geeinigt.

Höhere Löhne und Regelung im Umgang mit KI

Wie die Gewerkschaft erklärte, wurde der Streik am Donnerstag nach Mitternacht beigelegt – nach 118 Tagen. Es sei nun eine "Grundsatzvereinbarung" getroffen worden. Offiziell begann der Streik am 14. Juli. Grundsätzlich ging es darum, bessere Löhne erzielen zu wollen. Zudem verlangten die Schauspieler feste Regelungen in Bezug auf den Umgang mit Künstlicher Intelligenz bei Film- und TV-Produktionen.